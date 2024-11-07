Пункты пропуска на границе с Молдовой временно не работают

Приднестровский сегмент границы с Молдовой временно закрыт для пропуска.

Источник фото: mvs.gov.ua

В четверг, 7 ноября, на границе с Молдовой временно прекращена работа пунктов пропуска, в частности на Приднестровском сегменте. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, цитирует «Укринформ».

«Если говорить о границе с Молдовой, то пункты пропуска не функционируют и временно там не осуществляются пропускные операции на Приднестровском сегменте», - заявил он.

По словам Демченко, общий пассажиропоток на границах Украины снизился по сравнению с летним периодом. За минувшие сутки через границу прошло около 80 тысяч человек в обоих направлениях, с равномерным распределением трафика. В выходные пассажиропоток может увеличиваться до 100-105 тысяч человек за сутки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.