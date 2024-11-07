Оккупанты атаковали Одессу дронами — в городе многочисленные повреждения, пострадал мужчина, фото

Повреждения получили жилые дома и автомобили, пострадал 30-летний мужчина.

Российские оккупанты в ночь на 7 ноября атаковали беспилотниками ряд областей Украины. Как сообщалось, в шести районах Киева зафиксировано падение обломков. Под ударом врага тоже оказалась Одесса.

Из-за падения обломков дронов в городе есть многочисленные повреждения, пострадал мужчина. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Поврежден фасад и окна 11-этажного жилого дома, 14 автомобилей и газопровод (без возгорания). Также повреждены окна двух рядом расположенных пятиэтажек.

В результате атаки травмировался 30-летний мужчина. Он получил легкие телесные повреждения, помощь ему оказали на месте.

«Психологи ГСЧС поддержали пять человек, нуждавшихся в помощи. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины», – рассказал Кипер.

По факту вражеской атаки БПЛА прокуратура начала досудебное расследование (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Одесский горсовет добавляет, что возле поврежденных домов в Хаджибейском районе Одессы начал работу городской оперативный штаб. Туда можно обратиться для оформления помощи на восстановление окон и дверей, а также получить консультацию по государственной программе «єВідновлення».

Фото: Олег Кипер

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