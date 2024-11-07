Уламки шахедів впали у шести районах Києва, горіла СТО, багато пошкоджених будинків — фото та відео

Київ атакували понад 30 шахедів, пожежі спалахнули в житлових будинках, медцентрі, бізнес-центрі, СТО.

Фото: КМВА

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У Києві ніч та ранок були під сигналом повітряної тривоги, працювала ППО по шахедах. За даними КМВА, в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки дронів.

Внаслідок атаки в шести районах зафіксовано падіння уламків. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.

Ситуація по районах:

Голосіївський район

- є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою;

- виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв., Пожежу ліквідовано. Пошкоджено 4 авто. Потерпілих немає.

Печерський район

- сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв.,часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

Солом’янській район:

- на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. Одна людина постраждала.

- уламки впали на території медичного центру. Виникла пожежа на площі 20 м.кв. Пожежу ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

- також уламки впали на нежитлову споруду

Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

Подільський район:

- загорання житлового будинку. Деталі уточнюються.

Оболонський район:

- загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.

Дарницький район

- падіння уламків на відкриту місцевість. Без пожежі та потерпілих. Також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок.

Фото та відео від КМВА

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