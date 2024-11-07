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На Житомирщине ввели аварийные отключения света

11:27, 7 ноября 2024
Из-за атаки на энергетическую инфраструктуру без света остались Коростенский, Житомирский и Звягельский районы.
На Житомирщине ввели аварийные отключения света
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Из-за очередной атаки на энергетическую инфраструктуру в Житомирской области произошли аварийные отключения электроэнергии в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах, сообщает «Житомироблэнерго».

«Все службы заняты устранением повреждений. Дополнительная информация будет сообщена позже», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 ноября российская армия запустила ударные беспилотники на территорию Украины. Во время ночной атаки в Киеве сработала ПВО, Силы обороны уничтожили более 30 дронов. Однако в результате падения обломков в шести районах столицы возникли пожары и зафиксированы разрушения. Обломки шахедов упали в шести районах Киева, горела СТО, много поврежденных домов. «Судебно-юридическая газета» публиковала фото и видео.

Кроме того, оккупанты атаковали Одессу дронами - в городе многочисленные повреждения, есть пострадавшие.

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Житомир электроэнергия свет

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