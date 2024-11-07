На Житомирщині ввели аварійні відключення світла

Через атаку на енергетичну інфраструктуру без світла залишилися Коростенський, Житомирський та Звягельський райони.

Через чергову атаку на енергетичну інфраструктуру в Житомирській області відбулися аварійні відключення електроенергії в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах, повідомляє «Житомиробленерго».

«Всі служби зайняті усуненням пошкоджень. Додаткова інформація буде повідомлена згодом», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада російська армія запустила ударні безпілотники на територію України. Під час нічної атаки в Києві спрацювала ППО, Сили оборони знищили понад 30 дронів. Проте внаслідок падіння уламків у шести районах столиці виникли пожежі та зафіксовано руйнування. Уламки шахедів впали у шести районах Києва, горіла СТО, багато пошкоджених будинків. «Судово-юридична газета» публікувала фото та відео.

Крім того, окупанти атакували Одесу дронами — у місті численні пошкодження, є постраждалі.

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