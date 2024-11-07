Окупанти атакували Одесу дронами — у місті численні пошкодження, постраждав чоловік, фото

Пошкоджень зазнали житлові будинки та автомобілі, постраждав 30-річний чоловік.

Російські окупанти в ніч на 7 листопада атакували безпілотниками низку областей України. Як повідомлялося, в шести районах Києва зафіксовано падіння уламків. Під ударом ворога також опинилася Одеса.

Через падіння уламків дронів у місті є численні пошкодження, постраждав чоловік. Про повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пошкоджено фасад і вікна 11-поверхового житлового будинку, 14 автомобілів та газопровід (без загоряння). Також пошкоджені вікна двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

Внаслідок атаки травмувався 30-річний чоловік. Він отримав легкі тілесні ушкодження, допомогу йому надали на місці.

«Психологи ДСНС підтримали п’ятьох осіб, які потребували допомоги. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини», — розповів Кіпер.

За фактом ворожої атаки БпЛА прокуратура розпочала досудове розслідування (ч. 1 ст. 438 КК України).

Одеська міськрада додає, що біля пошкоджених будинків у Хаджибейському районі Одеси почав працювати міський оперативний штаб. Туди можна звернутися для оформлення допомоги на відновлення вікон та дверей, а також отримати консультацію щодо державної програми «єВідновлення».

Фото: Олег Кіпер

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