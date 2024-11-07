Пункти пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово не працюють

Придністровський сегмент кордону з Молдовою тимчасово закрито для пропуску.

Джерело фото: mvs.gov.ua

У четвер, 7 листопада, на кордоні з Молдовою тимчасово припинено роботу пунктів пропуску, зокрема на Придністровському сегменті. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, цитує «Укрінформ».

«Якщо говорити про кордон із Молдовою, то пункти пропуску не функціонують і тимчасово там не здійснюються пропускні операції на Придністровському сегменті», - заявив він.

За словами Демченка, загальний пасажиропотік на кордонах України знизився в порівнянні з літнім періодом. За минулу добу через кордон пройшло близько 80 тисяч осіб в обох напрямках, з рівномірним розподілом трафіку. У вихідні пасажиропотік може збільшуватися до 100-105 тисяч осіб за добу.

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