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98% повісток на мобілізацію надсилають тим, хто не платить податки, – Денис Шмигаль

11:31, 7 листопада 2024
За словами прем’єра, якщо особа не сплачує податки, це свідчить про її безробіття, і таких людей мобілізують першочергово.
98% повісток на мобілізацію надсилають тим, хто не платить податки, – Денис Шмигаль
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що більшість повісток на мобілізацію, сформованих через реєстр «Оберіг», надсилаються людям, які не працюють або не платять податки. За його словами, 98% повісток, розісланих за останні два місяці, були адресовані безробітним або тим, хто працює неофіційно. Про це розповів прем’єр на 10-му Київському міжнародному економічному форумі, цитує «Інтерфакс-Украна».

«Мобілізація, повістки, які ми розсилаємо, – станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються свідомо через реєстр «Оберіг», надсилаються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Фактично сьогодні пріоритет мобілізації надається людям, які не працюють, безробітним», — пояснив Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що лише 2% повісток за останні два місяці було направлено працюючим громадянам.

Шмигаль підкреслив, що реєстри дозволяють стежити за тим, чи сплачують люди податки, незалежно від їхнього статусу — чи це наймані працівники, підприємці або самозайняті особи.

«Якщо людина податків не платить, це означає, що людина не зайнята, як мінімум, офіційно. Відповідно в реєстрах це видно, «Оберіг» підтягує цю інформацію, і коли повістки формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна, і ці люди є пріоритетом для мобілізації. Дуже простий принцип, думаю, що він абсолютно зрозумілий усім», - додав Шмигаль.

Прем'єр також наголосив на важливості забезпечення військових належною заробітною платнею, вказавши на критичну необхідність фінансування для підтримки Збройних сил України.

«Ви знаєте, що мобілізація триває. Кількість мобілізованих оголошували 250 тисяч – це плюсом до тієї кількості Збройних сил, з якою ми пройшли ці 2,5 роки. Цим людям необхідно платити заробітну плату і забезпечувати відповідно», – наголосив він.

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