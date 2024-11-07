Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині викрили схему незаконного ввезення 130 автівок під виглядом гуманітарної допомоги

15:21, 7 листопада 2024
Фігуранти ухилилися від сплати 8 млн грн податків та митних платежів.
На Львівщині викрили схему незаконного ввезення 130 автівок під виглядом гуманітарної допомоги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині викрили незаконне ввезення 130 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що група осіб заснувала благодійний фонд та з лютого 2024 року завезла 130 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Таким чином фігуранти ухилилися від сплати 8 млн грн податків та митних платежів.

Вказується, що частина ввезених автівок реалізовувалася через інтернет майданчик з продажу вживаних автомобілів.

Детективи БЕБ здійснили 2 контрольні закупки автомобілів із залученням викривача. Правоохоронці провели обшуки за адресою проживання фігурантів та вилучили документи, авто, кошти та компʼютерну техніку.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Львів бюро економічної безпеки авто автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, як застосовується закон Третьякової про позбавлення мобілізованих вчителів права на збереження середнього заробітку

Вчитель школи, який служить у ЗСУ, стверджував, що мобілізовані педагоги мають право на збереження середнього заробітку – що вирішив Верховний Суд.

Вітчим дитини з інвалідністю, який її утримує та виховує, не має права на відстрочку – Верховний Суд

Верховний Суд виснував, що чоловік, який з 2016 року утримує та виховує дитину з інвалідністю, будучи у статусі вітчима, не може претендувати на відстрочку, навіть, якщо рідний батько не бере участі у житті дитини.

Олаф Шольц після звільнення міністра фінансів готує передумови для позачергових виборів у Німеччині

Після звільнення міністра фінансів через розбіжності щодо економічних реформ канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що голосування про недовіру уряду відбудеться 15 січня.

Суддя наговорив зайвого в судовому засіданні на адресу обвинуваченого, але навіть публічне каяття не врятувало суддю від проблем

Емоції довели суддю Жашківського райсуду Романа Шимчика до подання про звільнення з посади.

Верховний Суд пояснив, що є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям

Апеляційний суд відхилив доводи про те, що невідшкодування шкоди потерпілому перешкоджає звільненню обвинуваченого від кримінальної відповідальності, але Верховний Суд вирішив інакше.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва