На Львівщині викрили схему незаконного ввезення 130 автівок під виглядом гуманітарної допомоги

Фігуранти ухилилися від сплати 8 млн грн податків та митних платежів.

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На Львівщині викрили незаконне ввезення 130 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що група осіб заснувала благодійний фонд та з лютого 2024 року завезла 130 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Таким чином фігуранти ухилилися від сплати 8 млн грн податків та митних платежів.

Вказується, що частина ввезених автівок реалізовувалася через інтернет майданчик з продажу вживаних автомобілів.

Детективи БЕБ здійснили 2 контрольні закупки автомобілів із залученням викривача. Правоохоронці провели обшуки за адресою проживання фігурантів та вилучили документи, авто, кошти та компʼютерну техніку.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

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