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Стало відомо, де найчастіше фіксують спроби незаконного перетину кордону

07:54, 27 жовтня 2024
У ДПСУ кажуть, що протягом останніх місяців спостерігається зменшення кількості охочих незаконно перетнути кордон.
Стало відомо, де найчастіше фіксують спроби незаконного перетину кордону
Фото: прикордонна служба
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Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що найчастіше чоловіки намагаються незаконно перетнути кордон у напрямку Румунії та Молдови.

"Більшість спроб нелегально перетнути кордон фіксується по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску. Як і раніше – це напрямок кордону з Румунією та Молдовою", - розповів Демченко в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що за останні кілька місяців помітно зменшилася кількість тих, хто намагається нелегально перейти кордон.

"Ті погодні умови, які нас очікують під час осіннього та зимового періодів, сприятимуть тому, що кількість порушників зменшуватиметься", - сказав речник ДПСУ.

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Державна прикордонна служба

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