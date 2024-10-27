Стало известно, где чаще всего фиксируют попытки незаконного пересечения границы

В ГПСУ говорят, что в последние месяцы наблюдается уменьшение количества желающих незаконно пересечь границу.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что чаще всего мужчины пытаются незаконно пересечь границу в направлении Румынии и Молдовы.

"Большинство попыток нелегально пересечь границу фиксируется по зеленому участку границы, за пределами пунктов пропуска. По-прежнему это направление границы с Румынией и Молдовой", - рассказал Демченко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что за последние несколько месяцев заметно снизилось количество тех, кто пытается нелегально перейти границу.

"Те погодные условия, которые нас ожидают во время осеннего и зимнего периодов, будут способствовать тому, что количество нарушителей будет уменьшаться", - сказал представитель ГПСУ.

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