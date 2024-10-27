Практика судов
  1. В Украине

Стало известно, где чаще всего фиксируют попытки незаконного пересечения границы

07:54, 27 октября 2024
В ГПСУ говорят, что в последние месяцы наблюдается уменьшение количества желающих незаконно пересечь границу.
Стало известно, где чаще всего фиксируют попытки незаконного пересечения границы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что чаще всего мужчины пытаются незаконно пересечь границу в направлении Румынии и Молдовы.

"Большинство попыток нелегально пересечь границу фиксируется по зеленому участку границы, за пределами пунктов пропуска. По-прежнему это направление границы с Румынией и Молдовой", - рассказал Демченко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что за последние несколько месяцев заметно снизилось количество тех, кто пытается нелегально перейти границу.

"Те погодные условия, которые нас ожидают во время осеннего и зимнего периодов, будут способствовать тому, что количество нарушителей будет уменьшаться", - сказал представитель ГПСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Государственная пограничная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная судебная администрация окончательно проиграла судебный процесс против Совета судей Украины

Верховный Суд указал, что Совет судей не превышал своих полномочий и имел право на обращение с заявлением о действиях или бездействии ГСА.

Специальная проверка пока что может быть завершена только в отношении трех кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия

В Совете правосудия сообщили о проблемах со специальными проверками кандидатов на должности членов ВСП по квоте Съезда судей.

В Еврокомиссии решили привязать распределение средств между странами ЕС к политическим и экономическим реформам – план Урсулы фон дер Ляйен натолкнулся на критику

Изменение действующих правил состоит в том, что страны получат деньги только при проведении реформ, которые поддерживает Брюссель.

В Раду внесли законопроект о возможности уволиться с военной службы мобилизованным мужчинам до 25 лет

Ограничено годным мужчинам до 25 лет, которых в результате коллизий в законодательстве смогли мобилизовать, предлагают дать разрешение уволиться с военной службы.

Школьного учителя и аспиранта можно мобилизовать, если они заранее не сообщили об основаниях отсрочки ТЦК – решения судов

Суды в решениях указывают, что о наличии права на отсрочку нужно уведомлять ТЦК заранее, а после мобилизации это делать уже поздно.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду