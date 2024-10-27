На Прикарпатье женщина в запрещенной соцсети прославляла оккупантов

Она оправдывала преступления рф и распространяла видеозаписи с прославлением оккупантов.

В Ивано-Франковской области направили в суд дело жительницы Коломыи, прославлявшей оккупантов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что с января 2023 года женщина с собственного аккаунта в запрещенной социальной сети поддерживала войну рф против Украины. Она оправдывала преступления оккупантов, распространяя сообщения о войне, которая якобы «остановит внутренний гражданский конфликт» и «ликвидирует фашизм» в Украине.

Также она делала репосты публикаций и распространяла видеозаписи с прославлением оккупантов как «освободителей».

Обвиняемая находится под стражей.

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