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На Прикарпатті жінка у забороненій соцмережі прославляла окупантів

07:18, 27 жовтня 2024
Вона виправдовувала злочини рф та розповсюджувала відеозаписи з прославлянням окупантів.
На Прикарпатті жінка у забороненій соцмережі прославляла окупантів
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У Івано-Франківській області скерували до суду справу жительки Коломиї, яка прославляла окупантів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що з січня 2023 року жінка через власний акаунт в забороненій соціальній мережі підтримувала війну рф проти України. Вона виправдовувала злочини окупантів, поширюючи дописи про війну, яка нібито «зупинить внутрішній громадянський конфлікт» та «ліквідує фашизм» в Україні.

Також вона робила репости публікацій та розповсюджувала відеозаписи з прославлянням окупантів як «визволителів».

Обвинувачена перебуває під вартою.

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