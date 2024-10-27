Як діяти при виявленні підозрілого предмета — поради ДСНС

ДСНС зазначає, що не можна підходити до знахідки та пересувати її.

У ДСНС попереджають, що необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Прості правила допоможуть зберегти життя.

Рятувальники попереджають:

– Якщо ви виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет – негайно повідомте за телефонами «101» та «102». Навіть якщо ви не впевнені, що цей предмет небезпечний. Краще перестрахуватися, адже запобігти краще, ніж ліквідовувати наслідки. Окрім того, треба дочекатися приїзду спеціальних служб, щоб точно вказати місце та обставини виявлення.

– Ні в якому разі не підходьте до знахідки, це може бути вкрай небезпечно. Оптимально безпечна відстань – близько 500 м. – одразу припиніть будь-які роботи в районі небезпечного предмета. Удар лопати, грабель, каміння чи просто поштовх може призвести до вибуху.

– У жодному разі не пересувайте, не розбирайте, та не нагрівайте небезпечну знахідку.

– Категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки спеціально підготовлені фахівці.

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