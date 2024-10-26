Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР, — Зеленський закликав партнерів більше тиснути на рф

Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні, — сказав Володимир Зеленський.

Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що найближчими днями північнокорейські військові можуть бути на полі бою проти України. Він закликав партнерів до більшого тиску на росію та більшої підтримки України.

"Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає путіна вкладатись далі в терор", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що світ може зупинити розгортання війни, але "абстракцій та слів для цього замало - потрібні конкретні кроки".

Також Президент повідомив про трагічні наслідки російських обстрілів. У Дніпрі внаслідок обстрілу загинуло п'ять осіб, серед яких одна дитина, понад 20 людей поранені. У Києві від атаки дронів загинула 14-річна дівчина. Також під ударами опинилися Костянтинівка, де постраждали четверо поліцейських, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Одеса, Запоріжжя та Херсонщина.

"Кожна така доба війни доводить лише те, що в москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, за даними New York Times, до понеділка, 28 жовтня, до Курської області перекинуть 5 тисяч солдатів КНДР.

У Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії "новим рівнем відчаю путіна".

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