У ДПС пояснили, при проведенні яких перевірок контролюючим органом надаються платнику податків письмові повідомлення

Повідомлення про проведення перевірок можуть бути надіслані платнику податків рекомендованим листом з підтвердженням доставки або вручені особисто платнику чи його уповноваженій особі під розписку.

Державна податкова служба пояснює, при проведенні яких видів перевірок контролюючим органом надаються платнику податків письмові повідомлення.

Письмові повідомлення про проведення перевірки надаються платнику податків у разі проведення документальної планової перевірки (не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня початку із зазначенням дати початку проведення перевірки) та у разі проведення документальної позапланової невиїзної перевірки (із зазначенням дати початку та місця проведення).

Письмові повідомлення про проведення перевірок надсилаються платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручаються йому чи його уповноваженому представнику під розписку.

Раніше ми писали, чи має ФОП при проведенні перевірок надавати виписки зі своїх рахунків, що відкриті для власних потреб.

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