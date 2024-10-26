У Грузії закрились виборчі дільниці — екзитполи дають протилежні результати

Екзитполи показують суперечливі результати парламентских виборів.

Фото: AFP

У Грузії 26 жовтня пройшли парламентські вибори, і вже оголошено перші результати екзитполів. Вони різняться залежно від того, чи проводили їх представники партії влади, чи опозиції.

За даними екзитполу, проведеного Edison Research, правляча партія "Грузинська мрія" отримує підтримку трохи більше 40% виборців, тоді як опозиційні партії в сумі - понад 50% голосів.

Водночас екзитпол провладного телеканалу TV Imedi свідчить про те, що "Грузинська мрія" отримала понад 56% голосів виборців.

Щоб потрапити до парламенту, що складається з 150 депутатів, партіям потрібно подолати 5% бар'єр.

За даними каналу, його долають: "Коаліція змін" — 12,6%, "Єдність — національний рух" — 11,6%, "Сильна Грузія" — 7%.

За версією опозиційного каналу Mtavari, "Грузинська мрія" — 42%, "Коаліція змін" — 18%, "Єдність — національний рух" — 13%, "Сильна Грузія" — 9%, "Гахарія — За Грузію" — 8%.

І правляча партія, і опозиція заявили про свою перемогу.

Ці вибори у Грузії називають історичними, оскільки їхній результат може вказати або на майбутню інтеграцію держави з ЄС, або на зближення з рф.

Нагадаємо, що у Грузії на одній із дільниць для голосування на парламентських виборах припинили голосування, анулювали результати та порушили кримінальну справу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.