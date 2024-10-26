Практика судів
  1. У світі

У Грузії закрились виборчі дільниці — екзитполи дають протилежні результати

20:08, 26 жовтня 2024
Екзитполи показують суперечливі результати парламентских виборів.
У Грузії закрились виборчі дільниці — екзитполи дають протилежні результати
Фото: AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Грузії 26 жовтня пройшли парламентські вибори, і вже оголошено перші результати екзитполів. Вони різняться залежно від того, чи проводили їх представники партії влади, чи опозиції. 

За даними екзитполу, проведеного Edison Research, правляча партія "Грузинська мрія" отримує підтримку трохи більше 40% виборців, тоді як опозиційні партії в сумі - понад 50% голосів.

Водночас екзитпол провладного телеканалу TV Imedi свідчить про те, що "Грузинська мрія" отримала понад 56% голосів виборців.

Щоб потрапити до парламенту, що складається з 150 депутатів, партіям потрібно подолати 5% бар'єр.

За даними каналу, його долають: "Коаліція змін" — 12,6%, "Єдність — національний рух" — 11,6%, "Сильна Грузія" — 7%.

За версією опозиційного каналу Mtavari, "Грузинська мрія" — 42%, "Коаліція змін" — 18%, "Єдність — національний рух" — 13%, "Сильна Грузія" — 9%, "Гахарія — За Грузію" — 8%.

І правляча партія, і опозиція заявили про свою перемогу.

Ці вибори у Грузії називають історичними, оскільки їхній результат може вказати або на майбутню інтеграцію держави з ЄС, або на зближення з рф.

Нагадаємо, що у Грузії на одній із дільниць для голосування на парламентських виборах припинили голосування, анулювали результати та порушили кримінальну справу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До Ради внесли законопроект про можливість звільнитися з військової служби мобілізованим чоловікам до 25 років

Обмежено придатним чоловікам до 25 років, яких внаслідок колізій у законодавстві змогли мобілізувати, пропонують дати дозвіл звільнитися з військової служби.

Шкільного вчителя та аспіранта можна мобілізувати, якщо вони завчасно не повідомили про підстави відстрочки ТЦК – рішення судів

Суди в рішеннях вказують, що про наявність права на відстрочку потрібно повідомляти ТЦК зазделегідь, а після мобілізації це робити вже пізно.

Меморандум з МВФ передбачає реформу спрощеної системи оподаткування і ПДФО

Як йдеться в оновленому меморандумі з МВФ, реформа системи єдиного податку буде спрямована на мінімізацію можливостей бізнесу легально ухилятися від сплати податків або приховувати від оподаткування обсяги продажу товарів і послуг, а також ховати трудові відносини під договорами з ФОП.

Ухвалений на підставі угоди вирок стосовно однієї з кількох осіб, не має преюдиціального значення для кримінального провадження стосовно інших осіб – Верховний Суд

Такий вирок не є доказом винуватості інших осіб.

Висновки про стан здоров’я з цивільних медзакладів будуть за хвилини потрапляти до Міноборони – підготовлено цифровізацію ВЛК

Медичний висновок цивільного закладу охорони здоров'я щодо військовозобов’язаного у цифровому форматі за кілька хвилин потрапить до системи Міноборони – Катерина Черногоренко пояснила суть цифровізації ВЛК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Ганечко
    Олена Ганечко
    член Ради суддів України, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Галина Мигаль
    Галина Мигаль
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Пєсков
    В'ячеслав Пєсков
    суддя Великої Палати Верховного Суду