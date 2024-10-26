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В Грузии закрылись избирательные участки — экзитполы дают противоположные результаты

20:08, 26 октября 2024
Экзитполы показывают противоречивые результаты парламентских выборов.
В Грузии закрылись избирательные участки — экзитполы дают противоположные результаты
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В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы, и уже объявлены первые результаты экзитполя. Они различаются в зависимости от того, проводили их представители партии власти или оппозиции.

По данным экзитпола, проведенного Edison Research, правящая партия "Грузинская мечта" получает поддержку чуть более 40% избирателей, тогда как оппозиционные партии в сумме – более 50% голосов.

В то же время, экзитпол провластного телеканала TV Imedi свидетельствует о том, что "Грузинская мечта" получила более 56% голосов избирателей.

Чтобы попасть в парламент, состоящий из 150 депутатов, партиям нужно преодолеть 5% барьер.

По данным канала, его преодолевают: "Коалиция перемен" - 12,6%, "Единство - национальное движение" - 11,6%, "Сильная Грузия" - 7%.

По версии оппозиционного канала Mtavari, "Грузинская мечта" - 42%, "Коалиция перемен" - 18%, "Единство - национальное движение" - 13%, "Сильная Грузия" - 9%, "Хухаря - За Грузию" - 8%.

И правящая партия, и оппозиция заявили о своей победе.

Эти выборы в Грузии называют историческими, поскольку их результат может указать либо на будущую интеграцию государства с ЕС, либо на сближение с рф. 

Напомним, что в Грузии на одном из участков для голосования на парламентских выборах прекратили голосование, аннулировали результаты и возбудили уголовное дело.

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