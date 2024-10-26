В Исландии ввели четырехдневную рабочую неделю

Сообщается, что Исландия показала поразительный экономический рост после внедрения четырехдневной рабочей недели.

Исландия официально внедряет четырехдневную рабочую неделю. Согласно исследованию, экономика страны превосходит большинство европейских аналогов после сокращенной рабочей недели, сообщает CNN.

С 2020 по 2021 год 51% жителей начали работать по четырехдневному графику без уменьшения заработной платы. Это способствовало экономическому росту, а уровень безработицы снизился до одного из самых низких в Европе.

Согласно мнению экспертов, производительность в большинстве случаев осталась на том же уровне или даже улучшилась. Благополучие работников повысилось: от снижения стресса и выгорания до улучшения здоровья и баланса между работой и личной жизнью.

Сокращение рабочей недели не предполагает понижения зарплаты.

Аналитики связывают экономические успехи страны именно с сокращением рабочей недели. Так, в период с 2015 по 2019 годы в стране было проведено несколько крупных экспериментов, в рамках которых работникам государственного сектора сократили рабочую неделю до 35-36 часов, вместо 40, без снижения зарплаты. В эксперименте приняли участие 2500 человек — более 1% трудоспособного населения Исландии того времени.

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