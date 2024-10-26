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В Исландии ввели четырехдневную рабочую неделю

19:49, 26 октября 2024
Сообщается, что Исландия показала поразительный экономический рост после внедрения четырехдневной рабочей недели.
В Исландии ввели четырехдневную рабочую неделю
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Исландия официально внедряет четырехдневную рабочую неделю. Согласно исследованию, экономика страны превосходит большинство европейских аналогов после сокращенной рабочей недели, сообщает CNN.

С 2020 по 2021 год 51% жителей начали работать по четырехдневному графику без уменьшения заработной платы. Это способствовало экономическому росту, а уровень безработицы снизился до одного из самых низких в Европе.

Согласно мнению экспертов, производительность в большинстве случаев осталась на том же уровне или даже улучшилась. Благополучие работников повысилось: от снижения стресса и выгорания до улучшения здоровья и баланса между работой и личной жизнью.

Сокращение рабочей недели не предполагает понижения зарплаты.

Аналитики связывают экономические успехи страны именно с сокращением рабочей недели. Так, в период с 2015 по 2019 годы в стране было проведено несколько крупных экспериментов, в рамках которых работникам государственного сектора сократили рабочую неделю до 35-36 часов, вместо 40, без снижения зарплаты. В эксперименте приняли участие 2500 человек — более 1% трудоспособного населения Исландии того времени.

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