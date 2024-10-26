Владимир Зеленский подписал закон о разрешении иностранцам служить на офицерских должностях

Президент Зеленский подписал закон о разрешении иностранцам и лицам без гражданства проходить службу в ВСУ по контракту на офицерских должностях.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разрешении иностранцам и лицам без гражданства проходить службу в Вооруженных силах Украины по контракту на офицерских должностях.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 октября парламент принял правительственный законопроект №12023 о прохождении военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.

Так, изменениями в Закон «О воинской обязанности и военной службе» исключается ограничение принятия на военную службу иностранцев и лиц без гражданства только на должности рядового, сержантского и старшинского состава.

Следовательно, иностранцы и лица без гражданства могут приниматься на военную службу в Вооруженные силы Украины, Государственную специальную службу транспорта и Национальную гвардию также на должности офицерского состава.

Также предусмотрено, что для принятия военной службы иностранцев и лиц без гражданства будет создан Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства.

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