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Володимир Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям служити на офіцерських посадах

19:31, 26 жовтня 2024
Президент Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям та особам без громадянства проходити службу у ЗСУ за контрактом на офіцерських посадах.
Володимир Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям служити на офіцерських посадах
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям та особам без громадянства проходити службу у Збройних силах України за контрактом на офіцерських посадах. 

Як писала «Судово-юридична газета»10 жовтня парламент ухвалив урядовий законопроект №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії.

Так, змінами до Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» виключається обмеження щодо прийняття на військову службу іноземців та осіб без громадянства тільки на посади рядового, сержантського і старшинського складу.

Отже, іноземці та особи без громадянства можуть прийматися на військову службу до Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії також на посади офіцерського складу.

Також передбачено, що для прийняття на військову службу іноземців та осіб без громадянства буде створений Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

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