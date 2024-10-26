В Ісландії запровадили чотириденний робочий тиждень

Повідомляється, що Ісландія показала вражаюче економічне зростання після впровадження чотириденного робочого тижня.

Ісландія офіційно впроваджує чотириденний робочий тиждень. Згідно з дослідженням, економіка країни перевершує більшість європейських аналогів після скороченого робочого тижня, повідомляє CNN.

З 2020 по 2021 рік 51% жителів почали працювати за чотириденним графіком без зменшення заробітної плати. Це сприяло економічному зростанню, а рівень безробіття знизився до одного з найнижчих у Європі.

Згідно з думкою експертів, продуктивність у більшості випадків залишилась на тому ж рівні або навіть покращилась. Благополуччя працівників підвищилось: від зниження стресу і вигоряння до покращення здоров’я та балансу між роботою та особистим життям.

Скорочення робочого тижня не передбачає зниження зарплати.

Аналітики пов’язують економічні успіхи країни саме зі скороченням робочого тижня. Так, у період з 2015 по 2019 роки в країні провели кілька великих експериментів, в межах яких працівникам державного сектору скоротили робочий тиждень до 35-36 годин, замість 40, без зниження зарплати. В експерименті взяли участь 2500 людей — понад 1% працездатного населення Ісландії на той час.

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