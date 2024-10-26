В ГНС пояснили, при проведении каких проверок контролирующим органом предоставляются налогоплательщику письменные уведомления

Сообщения о проведении проверок могут быть отправлены налогоплательщику заказным письмом с подтверждением доставки или вручены лично плательщику или его уполномоченному лицу под расписку.

Государственная налоговая служба объясняет, при проведении каких видов проверок контролирующим органом предоставляются налогоплательщику письменные уведомления.

Письменные уведомления о проведении проверки предоставляются налогоплательщику при проведении документальной плановой проверки (не позднее чем за 10 календарных дней до дня начала с указанием даты начала проведения проверки) и в случае проведения документальной внеплановой невыездной проверки (с указанием даты начала и места проведения).

Письменные уведомления о проведении проверок направляются налогоплательщику заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются ему или его уполномоченному представителю под расписку.

Ранее мы писали, имеет ли ФЛП при проведении проверок предоставлять выписки со своих счетов, открытых для собственных нужд.

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