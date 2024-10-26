Украина вынуждена будет воевать в Европе против КНДР, — Зеленский призвал партнеров больше давить на рф

Мир может остановить развертывание войны. Абстракций и слов для этого маловато — конкретные шаги нужны, — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что в ближайшие дни северокорейские военные могут находиться на поле боя против Украины. Он призвал партнеров к большему давлению на рф и большей поддержке Украины.

"Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи. Это условия, когда отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины только побуждает путина вкладываться дальше в террор", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что мир может остановить развертывание войны, но "абстракций и слов для этого маловато - нужны конкретные шаги".

Также Президент сообщил о трагических последствиях российских обстрелов. В Днепре в результате обстрела погибли пять человек, среди которых один ребенок, более 20 человек ранены. В Киеве от атаки дронов погибла 14-летняя девочка. Также под ударами оказались Константиновка, где пострадали четверо полицейских, Сумщина, Харьковщина, Донецкая область, Одесса, Запорожье и Херсонщина.

"Каждые такие времена войны доказывают лишь то, что в москве настроены на продолжение агрессии. Больше ничего они там не хотят", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, по данным New York Times, к понедельнику, 28 октября, в Курскую область перебросят 5 тысяч солдат КНДР.

В Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии "новым уровнем отчаяния путина".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.