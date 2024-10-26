Практика судов
  1. В Украине

Украина вынуждена будет воевать в Европе против КНДР, — Зеленский призвал партнеров больше давить на рф

20:44, 26 октября 2024
Мир может остановить развертывание войны. Абстракций и слов для этого маловато — конкретные шаги нужны, — сказал Владимир Зеленский.
Украина вынуждена будет воевать в Европе против КНДР, — Зеленский призвал партнеров больше давить на рф
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что в ближайшие дни северокорейские военные могут находиться на поле боя против Украины. Он призвал партнеров к большему давлению на рф и большей поддержке Украины.

"Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи. Это условия, когда отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины только побуждает путина вкладываться дальше в террор", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что мир может остановить развертывание войны, но "абстракций и слов для этого маловато - нужны конкретные шаги".

Также Президент сообщил о трагических последствиях российских обстрелов. В Днепре в результате обстрела погибли пять человек, среди которых один ребенок, более 20 человек ранены. В Киеве от атаки дронов погибла 14-летняя девочка. Также под ударами оказались Константиновка, где пострадали четверо полицейских, Сумщина, Харьковщина, Донецкая область, Одесса, Запорожье и Херсонщина.

"Каждые такие времена войны доказывают лишь то, что в москве настроены на продолжение агрессии. Больше ничего они там не хотят", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, по данным New York Times, к понедельнику, 28 октября, в Курскую область перебросят 5 тысяч солдат КНДР.

В Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии "новым уровнем отчаяния путина".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

КНДР Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Еврокомиссии решили привязать распределение средств между странами ЕС к политическим и экономическим реформам – план Урсулы фон дер Ляйен натолкнулся на критику

Изменение действующих правил состоит в том, что страны получат деньги только при проведении реформ, которые поддерживает Брюссель.

В Раду внесли законопроект о возможности уволиться с военной службы мобилизованным мужчинам до 25 лет

Ограничено годным мужчинам до 25 лет, которых в результате коллизий в законодательстве смогли мобилизовать, предлагают дать разрешение уволиться с военной службы.

Школьного учителя и аспиранта можно мобилизовать, если они заранее не сообщили об основаниях отсрочки ТЦК – решения судов

Суды в решениях указывают, что о наличии права на отсрочку нужно уведомлять ТЦК заранее, а после мобилизации это делать уже поздно.

Меморандум с МВФ предусматривает реформу упрощенной системы налогообложения и НДФЛ

Как говорится в обновленном меморандуме с МВФ, реформа системы единого налога будет направлена на минимизацию возможностей бизнеса легально уклоняться от уплаты налогов или утаивать от налогообложения объемы продаж товаров и услуг, а также скрывать трудовые отношения под договорами с ФЛП.

Принятый на основании соглашения приговор в отношении одного из нескольких лиц не имеет преюдициального значения для уголовного производства в отношении других лиц – Верховный Суд

Такой приговор не является доказательством виновности других лиц.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Ганечко
    Олена Ганечко
    член Ради суддів України, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Галина Мигаль
    Галина Мигаль
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Пєсков
    В'ячеслав Пєсков
    суддя Великої Палати Верховного Суду