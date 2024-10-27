Как действовать при обнаружении подозрительного предмета – советы ГСЧС

ГСЧС отмечает, что нельзя подходить к находке и передвигать ее.

В ГСЧС предупреждают, что неосторожное обращение с взрывоопасными предметами или детские баловства могут привести к трагическим последствиям. Простые правила помогут сохранить жизнь.

Спасатели предупреждают:

– Если вы обнаружили взрывоопасный или просто подозрительный предмет – немедленно сообщите по телефону «101» и «102». Даже если вы не уверены, что этот предмет опасен. Лучше перестраховаться, ведь предотвратить лучше, чем ликвидировать последствия. Кроме того, нужно дождаться приезда специальных служб, чтобы точно указать место и обстоятельства обнаружения.

– Ни в коем случае не подходите к находке, это может быть крайне опасно. Оптимально безопасное расстояние – около 500 м. – сразу прекратите любые работы в районе опасного предмета. Удар лопаты, грабель, камней или просто толчок может привести к взрыву.

– Ни в коем случае не передвигайте, не разбирайте и не нагревайте опасную находку.

– Категорически запрещается самостоятельно обезвреживать взрывоопасные предметы. Это могут делать только специально подготовленные специалисты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.