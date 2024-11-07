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2000 долларов за оформление инвалидности — задержана заместительница председателя Центральной МСЭК

12:04, 7 ноября 2024
Женщина способствовала получению II группы инвалидности, что давало основания мужчинам для снятия с военного учета.
2000 долларов за оформление инвалидности — задержана заместительница председателя Центральной МСЭК
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Чиновница Центральной МСЭК задержана на взятке за оформление военнообязанным II группы инвалидности. Об этом сообщает Нацполиция.

Правоохранители указывают, что заместитель председателя комиссии способствовала получению II группы инвалидности, что давало основания мужчинам для снятия с военного учета. За такую ​​услугу она просила «вознаграждение» в две тысячи долларов.

Фигурантка уверяла «клиентов», что уже неоднократно решала подобные «проблемные вопросы» в силу своей должности. Это было подтверждено в ходе расследования», – отметили в Нацполиции.

Полицейские задержали злоумышленницу в порядке ст. 208 УПК при извлечении неправомерной выгоды.

У нее изъяли около 20 тысяч долларов, документы по оформлению инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства совершения преступлений.

Следователи объявили фигурантке о подозрении за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды (ч. 3 с. 369-2 Уголовного) Кодекс Украины). Ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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взятка МСЕК военнообязанный инвалидность

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