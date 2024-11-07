Олаф Шольц після звільнення міністра фінансів готує передумови для позачергових виборів у Німеччині

Після звільнення міністра фінансів через розбіжності щодо економічних реформ канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що голосування про недовіру уряду відбудеться 15 січня.

Фото: CDN

Трипартійна правляча коаліція Німеччини розвалилася 6 листопада ввечері після того, як канцлер Олаф Шольц оголосив, що звільнить міністра фінансів Крістіана Лінднера через постійні розбіжності щодо витрат та економічних реформ. Це крок, який прокладає шлях до дострокових виборів протягом кількох місяців, зазначає Politico.

Стимулювало розкол ухвалення парламентом Німеччини бюджету на 2025 рік, у якому необхідно заповнити дефіцит у щонайменше 2,4 мільярда євро, а потенційно й набагато більше.

Звільнення фактично виключає консервативну Вільну демократичну партію (ВДП) Лінднера з проблемної коаліції, змушуючи Шольца закликати до голосування про недовіру, яке, за його словами, має відбутися 15 січня. Якщо, як імовірно, Шольц програє це голосування, дострокові вибори мають відбутися до березня 2025 року.

«Відновлення політичної нестабільності в Німеччині відбулося лише через кілька годин після явної перемоги Дональда Трампа на виборах у США, результат, який приголомшив політичних лідерів Німеччини, які покладаються на американську військову потужність для захисту своєї країни та побоюються, що тарифна політика Трампа зашкодить німецькій промисловості», зазначає видання.

«Шановні співгромадяни, я хотів би позбавити вас цього важкого рішення, особливо в такі часи, коли зростає невизначеність», — сказав Шольц у заяві канцелярії.

Під час драматичної зустрічі лідерів трьох партій 6 листопада ввечері в канцелярії Крістіан Лінднер сказав Олафу Шольцу, що не бачить способу продовження коаліції, і закликав його прокласти шлях до позачергових виборів.

Але розбіжності всередині коаліції виявилися надто великими, щоб їх подолати. Лінднер і його партія наполягали на тому, щоб уряд Німеччини дотримувався суворих правил витрат і знижував податки, хоча його партнери по лівій коаліції хотіли зберегти соціальні витрати та підняти німецьку промисловість за допомогою економічного стимулювання.

«Занадто часто міністр Лінднер блокував закони невідповідним чином, – сказав Шольц у заяві. - Занадто часто він займався дрібними партійно-політичними тактиками. Надто часто він порушував мою довіру».

Шольц сказав, що він просив Ліндера пом’якшити правила витрат, щоб дозволити більше допомоги Україні, але Лінднер відмовився, заявивши, що такий крок «порушив би мою присягу».

«Олаф Шольц довго не визнав необхідності нового економічного пробудження в нашій країні, — сказав Лінднер у заяві. - Він довго применшував економічні проблеми наших громадян».

ВДП є найменшою партією в коаліції, і зараз вона набирає лише 4% голосів — нижче порогу, необхідного для проходження до німецького парламенту — це означає, що її лідери обдумували розрив коаліції, щоб врятувати своє політичне майбутнє. Звільнивши Лінднера, Шольц, здається, переміг ВДП.

Позачергові вибори, швидше за все, приведуть до формування нового уряду на чолі з правоцентристським Християнсько-демократичним союзом (ХДС), який наразі лідирує в опитуваннях із великим відривом. Останніми роками лідери ХДС зробили різкий поворот вправо щодо міграції, водночас виступаючи за посилення військової допомоги Україні.

Центральним фактором нинішніх коаліційних розбіжностей стало ухвалення парламентом бюджету на 2025 рік, у якому необхідно заповнити дефіцит у щонайменше 2,4 мільярда євро, а потенційно й набагато більше, а також угода щодо заходів щодо відновлення економіки країни, що ослабла.

Кризові переговори в коаліції досягли піку після того, як Лінднер опублікував програмний документ із вимогами ліберальних економічних реформ, які було важко прийняти двом іншим партіям, закликаючи до зниження податків і згортання кліматичної політики для стимулювання економічного зростання – обидві позиції, які суперечать партії з її партнерами по коаліції.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.