Ексміністр фінансів Німеччини Лінднер заявив, що хотів дати Україні Taurus замість грошей

Крістіан Лінднер розкритикував Олафа Шольца після звільнення з уряду.

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Голова Вільної демократичної партії Німеччини, ексміністр фінансів Крістіан Лінднер після розпаду урядової коаліції звинуватив канцлера Олафа Шольца у перешкоджанні більш ефективної допомоги Україні. Про це пише Berliner Zeitung.

Лінднер заявив, що його Вільна демократична партія «ніколи не вагалася», коли йшлося про допомогу Україні.

Водночас, за інформацією видання, коли Шольц хотів перерахувати Україні три мільярди євро, Лінднер «вказав на складну фінансову ситуацію» та запропонував надати Україні те, що вона найнагальніше потребує для ефективного захисту від рф, а саме – крилаті ракети Taurus.

Натомість, пишуть у медіа, Шольц нібито «категорично відхилив таку можливість» й повідомив Лінднеру про його відставку.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», трипартійна правляча коаліція Німеччини розвалилася 6 листопада ввечері після того, як канцлер Олаф Шольц оголосив, що звільнить міністра фінансів Крістіана Лінднера через постійні розбіжності щодо витрат та економічних реформ. Це крок, який прокладає шлях до дострокових виборів протягом кількох місяців.

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