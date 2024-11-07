В Киеве на Броварском проспекте ограничат движение транспорта – на какой период

На Броварском проспекте 8 ноября частично ограничат движение транспорта.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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В столице ограничат движение транспорта первой полосой Броварского проспекта в направлении выезда из Киева.

Как пишут в КГГА, дорожники будут производить текущий ремонт дорожного покрытия в первой полосе движения от станции метро «Левобережная» до проспекта Георгия Нарбута.

Ограничения будут действовать 8 ноября с 8:00 до 16:00.

Участники дорожного движения просят учесть информацию при планировании маршрутов.

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