Етична рада допустила до співбесід 10 кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: список

Двоє претендентів на посади членів Ради правосуддя отримали відмову через проблеми з українською мовою.

Етична рада 7 листопада 2024 року визначила перелік кандидатів на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів з числа «першої групи» претендентів, які подали документи ще влітку цього року.

Згідно до рішення Етичної ради, допуск до співбесід отримали 10 кандидатів:

КАЛАРАШ Андрій Андрійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

КОШЛЯ Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

ШКОДІН Ярослав Віталійович – суддя Вищого антикорупційного суду.

СОКУРЕНКО Лариса Віталіївна – суддя Господарського суду Київської області.

СПІРІДОНОВА Тетяна Вікторівна – суддя Хмельницького апеляційного суду.

ЄВТУШЕНКО Олексій Іванович – суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу.

КОТЛЯРОВА Ірина Юріївна – голова Вишгородського районного суду Київської області.

КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області.

ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці.

МУЗИКАНТ Сергій Лазаревич – начальник ТУ Державної судової адміністрації в Донецькій області. Суддя Апеляційного суду Донецької області у відставці.

При цьому ще двоє кандидатів отримали відмову у допуску до співбесід. Це:

ВЕРЛАНОВ Сергій Миколайович – суддя Київського апеляційного суду. Член Конкурсної комісії з добору членів ВККС.

КАРАПИШ Тетяна Володимирівна – суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області.

Цікаво, що підставою для відмови кандидатам стало те, що вони не змогли надати до Етичної ради сертифікати, які підтверджують володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Так, згідно до вимог законодавства, кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя мають отримати державний сертифікат про рівень вільного володіння першого ступеня (С1) або рівень вільного володіння другого ступеня (С2).

Разом з тим, судячи з інформації Національної комісії зі стандартів державної мови, член Конкурсної комісії з добору членів ВККС Сергій Верланов за підсумками відповідного іспиту зміг отримати сертифікат лише про володіння державною мовою на середньому рівні другого ступеню (В2).

Що стосується судді Тетяни Карапиш, то вона взагалі змогла отримати лише сертифікат про рівень володіння державною мовою на початковому рівні другого ступеню (А2).

Разом з тим, перескладання іспиту можливе лише через 4 місяці після невдалої спроби.

Відтак, і Сергій Верланов, і Тетяна Карапиш отримали від Етичної ради відмову у допуску до співбесід.

Що ж стосується «додаткового добору» на посади двох членів ВРП по квоті З’їзду суддів, оголошеного у жовтні, то наразі документи для участі у відборі подала лише одна кандидат – суддя Городоцького райсуду Львівської області Наталія Яворська.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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