У Києві спостерігається погіршення стану повітря

Ймовірна причина – транскордонний вплив, перенесення пилу з території Європи.

У Києві ввечері 7 листопада спостерігається погіршення стану повітря. Як повідомляють у КМДА, рівень забрудненості – середній.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря називають транскордонний вплив, перенесення пилу з території Європи.

У разі подальшого погіршення стану повітря жителям столиці рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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