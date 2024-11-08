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Заплатил штраф и направлен на ВВК - в Одесском ТЦК прокомментировали информацию о розыске Стерненко

11:52, 8 ноября 2024
В Одесском ТЦК сообщили, что Сергей Стерненко был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии.
Заплатил штраф и направлен на ВВК - в Одесском ТЦК прокомментировали информацию о розыске Стерненко
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Одесский территориальный центр комплектования разъяснил ситуацию с объявлением волонтера и блогера Сергея Стерненко в розыск за неявку в ТЦК. Также в ТЦК прокомментировали слова Стерненко, мол, его объявили в розыск из-за критики военных.

В ТЦК заявили, что Стерненко не раскрыл несколько важных деталей в своем публичном заявлении, существенно изменяющих суть ситуации. По их словам, волонтер уже посетил Приморский РТЦК и СП, где уплатил административный штраф за нарушение правил военного учета и был направлен на военно-врачебную комиссию.

В ТЦК назвали безосновательными намеки Стерненко на то, что его розыск связан с критикой военных структур. Говорят, что обвинение он выразил, чтобы, мол, вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе военкоматов.

"Отмечаем, что военные институты действуют исключительно в рамках законодательства, в частности, согласно статье 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях и других нормативно-правовых актов, регламентирующих правила военного учета и мобилизационной подготовки", – сообщили в ТЦК.

Там также призвали Стерненко и других граждан, сомневающихся в правомерности действий ТЦК, обращаться непосредственно в структурные подразделения областного военкомата для выяснения обстоятельств и устранения возможных недоразумений.

Напомним, что недавно Стерненко заявил, что его якобы объявили в розыск из-за того, что он не явился в ТЦК по повестке. Он считает это "ответом на свою критику военного руководства".

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ТЦК ВВК

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