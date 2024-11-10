Україна невдовзі отримає від США декларацію про дату припинення вогню, — премʼєр Польщі Туск

Найближчим часом від США можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню та гарантій безпеки для України.

Найближчим часом можна очікувати важливі декларації щодо припинення вогню в Україні, кордону, на якому воно діятиме, та гарантій безпеки для країни. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає «Польське радіо».

За його словами, частково оприлюднений ЗМІ план переможця президентських виборів у США Дональда Трампа щодо України наразі перебуває на стадії підготовки.

На думку Туска, найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.

«Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи», – додав польський прем’єр.

Водночас він підкреслив, що «рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші».

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зробив жорстку заяву щодо припинення вогню без гарантій безпеки, згадавши диванних експертів. Крім того, Президент наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах.

Також у Трампа заявили, що політтехнолог Ланза не висловлював позицію перехідної адміністрації, говорячи про Україну.

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