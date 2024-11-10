Украина вскоре получит от США декларацию о дате прекращения огня, — премьер Польши Туск

В ближайшее время от США могут поступить декларации о дате прекращения огня и гарантиях безопасности для Украины.

В ближайшее время можно ожидать важные декларации по прекращению огня в Украине, границы, на которой он будет действовать, и гарантий безопасности для страны. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает «Польское радио».

По его словам, частично обнародованный СМИ план победителя президентских выборов в США Дональда Трампа в отношении Украины находится на стадии подготовки.

По мнению Туска, в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности, относительно даты прекращения огня, на какой границе он будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.

«Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела», – добавил польский премьер.

В то же время он подчеркнул, что «решения по войне в Украине не могут приниматься из-за голов не только украинцев, но и наши».

Напомним, Владимир Зеленский сделал жесткое заявление о прекращении огня без гарантий безопасности, вспомнив диванных экспертов. Кроме того, Президент подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах.

Также в Трампе заявили, что политтехнолог Ланза не высказывал позицию переходной администрации, говоря об Украине.

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