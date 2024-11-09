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У Трампа заявили, что политтехнолог Ланза не высказывал позицию переходной администрации, говоря об Украине

21:50, 9 ноября 2024
Представитель переходной администрации Дональда Трампа заявил, что Брайан Ланза не работает на Трампа и не выступает от его имени.
У Трампа заявили, что политтехнолог Ланза не высказывал позицию переходной администрации, говоря об Украине
Источник фото: Getty Images
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Как известно, политтехнолог Брайан Ланза в интервью BBC заявил, что новая администрация сосредоточит свои усилия на достижении мира в Украине. По словам Брайана Ланзы, команда Трампа планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским «реалистическое видение мира».

После этих заявлений украинская служба ВВС обратилась в Офис Президента за комментарием по поводу этого высказывания.

Советник Президента Дмитрий Литвин прокомментировал заявление Ланзы так:

«Проблема в том, что это путин хочет больше войны, больше смертей и больше захваченной земли, а не Украина. Украина предлагает мир еще с 2022 года – есть вполне реалистичные предложения. И это россию нужно заставить услышать, что мир нужен и мир должен быть надежным».

Впоследствии представитель переходной администрации Дональда Трампа заявил агентству Reuters, что политтехнолог Брайан Ланза не высказывал позиции администрации, говоря об Украине. Там отметили, что переходная администрация еще подбирает кадры и готовит политические позиции на период президентства Трампа.

«Брайан Ланза был подрядчиком на предвыборную кампанию. Он не работает на президента Трампа и не выступает от его имени», – сказал представитель переходной администрации.

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