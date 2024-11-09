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Радник Трампа заявив, що Україна має зосередитись на мирі, а не на поверненні територій

17:12, 9 листопада 2024
У новій адміністрації хочуть зосередиться на досягненні миру в Україні, але повернення Криму, «не є метою Сполучених Штатів».
Радник Трампа заявив, що Україна має зосередитись на мирі, а не на поверненні територій
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Старший радник новообраного президента США Дональда Трампа заявив, що нова адміністрація зосередить свої зусилля на досягненні миру в Україні. За словами радника Браяна Ланзи, команда Трампа планує обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським «реалістичне бачення миру» і надалі будувати відносини на основі компромісу. Про це пише ВВС.

«Якщо Президент Зеленський сідає за стіл і каже, що ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний», — сказав Ланза в інтерв’ю BBC.

Як пише ВВС, Ланза не згадав східні райони України, але сказав, що повернення Криму, який у 2014 році анексувала рф, «не є метою Сполучених Штатів».

«Коли Зеленський каже, що ми припинимо ці бойові дії, що світ настане лише після повернення Криму, ми маємо новини для Президента Зеленського: Криму більше немає», — цитує слова політика ВВС.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що може припинити розв’язану війну росії проти України «за один день», але жодних подробиць не повідомляв.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зробив жорстку заяву щодо припинення вогню без гарантій безпеки, згадавши диванних експертів. Крім того, Президент наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах.

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США Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

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