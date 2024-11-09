В новой администрации хотят сосредоточиться на достижении мира в Украине, но возвращение Крыма «не является целью Соединенных Штатов».

Старший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа заявил, что новая администрация сосредоточит свои усилия на достижении мира в Украине. По словам советника Брайана Ланзы, команда Трампа планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским «реалистическое видение мира» и дальше строить отношения на основе компромисса. Об этом пишет BBC.

«Если Президент Зеленский садится за стол и говорит, что мы можем иметь мир только если у нас будет Крым, он показывает нам, что он несерьезный», — сказал Ланза в интервью BBC.

Как пишет ВВС, Ланза не упомянул восточные районы Украины, но сказал, что возвращение Крыма, который в 2014 году аннексировала рф, «не является целью Соединенных Штатов».

«Когда Зеленский говорит, что мы прекратим эти боевые действия, что мир наступит только после возвращения Крыма, у нас есть новости для Президента Зеленского: Крыма больше нет», — цитирует слова политика ВВС.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что может прекратить развязанную войну россии против Украины «за один день», но никаких подробностей не сообщал.

Напомним, Владимир Зеленский сделал жесткое заявление о прекращении огня без гарантий безопасности, вспомнив диванных экспертов. Кроме того, Президент подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах.

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