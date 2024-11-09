Глава МИД Андрей Сибига заявил о подготовке встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа

По словам главы МИД, диалог между Зеленским и Трампом уже налажен, будут готовить встречу.

Источник фото: РБК-Украина

Диалог между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом уже налажен, будет идти подготовка к встрече. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига.

«Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. И, как я уже сообщал, было договорено, что команды приступят к практической подготовительной работе для организации такой встречи», - сказал Сибига на пресс-конференции.

Напомним, как ранее заявил Андрей Сибига, Украина и США будут работать вместе в целях укрепления украинско-американского стратегического партнерства и приближения справедливого мира. По его словам, Владимир Зеленский и Дональд Трамп поддерживают давний и конструктивный диалог, направленный на результат.

«Мы будем работать вместе, чтобы укрепить украинско-американское стратегическое партнерство и приблизить всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир. Мы рассчитываем на решительное лидерство Америки», – сообщил он.

Добавим также, что американский миллиардер Илон Маск присутствовал при телефонном разговоре между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. В ходе разговора он пообещал поддерживать Украину своими спутниками Starlink.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.