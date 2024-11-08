Маск пообіцяв під час телефонної розмови Трампа і Зеленського підтримати Україну супутниками Starlink

Ілон Маск брав участь у телефонній розмові між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Фото з відкритих джерел

Американський мільярдер Ілон Маск був присутній під час телефонної розмови між Президентом України Володимиром Зеленським та переможцем виборів президента США Дональдом Трампом. І під час розмови Маск пообіцяв підтримувати Україну своїми супутниками Starlink. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на свої джерела.

Розмова між Зеленським та Трампом тривала близько 25 хвилин. Після того як Зеленський привітав Трампа з перемогою, новообраний президент США заявив, що підтримуватиме Україну, хоча не вдавався в подробиці своєї політики щодо цього питання.

Згідно з інформацією видання, під час розмови Ілон Маск підтвердив свою готовність продовжувати підтримувати Україну через свої супутники Starlink. Проте, як зазначається, Трамп і Зеленський не обговорювали конкретні питання, такі як плани республіканця щодо припинення війни в Україні або подальші обсяги допомоги з боку США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.