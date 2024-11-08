Маск пообещал во время телефонного разговора Трампа и Зеленского поддержать Украину спутниками Starlink

Илон Маск участвовал в телефонном разговоре между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

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Американский миллиардер Илон Маск присутствовал во время телефонного разговора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и победителем выборов президента США Дональдом Трампом. И во время разговора Маск пообещал поддерживать Украину своими спутниками Starlink. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свои источники.

Разговор между Зеленским и Трампом длился около 25 минут. После того как Зеленский поздравил Трампа с победой, новоизбранный президент США заявил, что будет поддерживать Украину, хотя не вдавался в подробности своей политики по этому вопросу.

Согласно информации издания, во время разговора Илон Маск подтвердил свою готовность продолжать поддерживать Украину через свои спутники Starlink. Однако, как отмечается, Трамп и Зеленский не обсуждали конкретные вопросы, такие как планы республиканца по прекращению войны в Украине или дальнейшие объемы помощи со стороны США.

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