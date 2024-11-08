ВАКС назначил рассмотрение дела нардепа Андрея Клочко по существу

Народный депутат Клочко обвиняется в незаконном обогащении.

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Высший антикоррупционный суд Украины назначил рассмотрение дела народного депутата Андрея Клочко по существу. Об этом сообщили в Transparency International Ukraine.

На подготовительном заседании, которое состоялось сегодня, Клочко обвиняется в незаконном обогащении на сумму более 11 миллионов гривен. Дело будет рассматриваться единолично.

Защитники Клочко во время заседания подали ходатайство об истребовании дополнительной информации из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) в рамках другого уголовного производства. Кроме того, они заявили о намерении повторно подать ходатайство об отводе судьи, указывая на предвзятость судьи и препятствия в реализации права на защиту. Предыдущее ходатайство об отводе судья отклонил, не найдя надлежащих оснований для его удовлетворения.

По версии обвинения, в период с 2020 по 2021 год Клочко незаконно приобрел значительное количество имущества, среди которого автомобили Mercedes-Benz и Tesla, несколько земельных участков, а также квартиры и жилой дом. Большинство этого имущества он оформил на близких родственников - мать и сестру, хотя, по версии следствия, имел полный доступ к этим активам.

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