Практика судів
  1. Суд інфо

ВАКС призначив розгляд справи нардепа Андрія Клочка по суті

20:09, 8 листопада 2024
Народний депутат Клочко обвинувачений у незаконному збагаченні.
ВАКС призначив розгляд справи нардепа Андрія Клочка по суті
Джерело фото: Главком
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд України призначив розгляд справи народного депутата Андрія Клочка по суті. Про це повідомили у Transparency International Ukraine.

На підготовчому засіданні, що відбулося сьогодні, Клочка обвинувачено у незаконному збагаченні на суму понад 11 мільйонів гривень. Справа буде розглядатися одноособово.

Захисники Клочка під час засідання подали клопотання про витребування додаткової інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) у межах іншого кримінального провадження. Крім того, вони заявили про намір повторно подати клопотання про відвід судді, вказуючи на упередженість судді та перешкоди у реалізації права на захист. Попереднє клопотання про відвід суддя відхилив, не знайшовши належних підстав для його задоволення.

За версією обвинувачення, у період з 2020 по 2021 рік Клочко незаконно набув значну кількість майна, серед якого автомобілі Mercedes-Benz та Tesla, кілька земельних ділянок, а також квартири та житловий будинок. Більшість цього майна він оформив на близьких родичів — матір і сестру, хоча, за версією слідства, мав повний доступ до цих активів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Студенти Запорізького національного університету завітали до Запорізького окружного адміністративного суду

Майбутні правники отримали відповіді на усі запитання, які їх цікавили.

IQ-тестування кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду 11 листопада не відбудеться – ВККС

Офіційна причина – «окремі технічні проблеми, які залишаються невирішеними».

Кабмін вніс зміни щодо права цивільних осіб на застосування вогнепальної зброї

Йдеться про зброю, яка була знайдена і задекларована.

Новий держсекретар, очільник Пентагону і Генпрокурор – FoxNews назвало імена кандидатів на найвищі пости в адміністрації Трампа

Держсекретарем може стати сенатор Марко Рубіо, очільником Пентагону - «зелений берет», конгресмен Майк Уолц, а Генеральним прокурором – адвокат, сенатор Майк Лі, який працював із суддею Верховного суду Семюелем Аліто.

Зараз склалася ситуація, яку Дональд Трамп передбачив 4 місяці тому — Віктор Орбан

Віктор Орбан нагадав, що зустрічався з Зеленським і Трампом 4 місяці тому, і зазначив, що основна проблема – відсутність комунікації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси