ВАКС призначив розгляд справи нардепа Андрія Клочка по суті

Народний депутат Клочко обвинувачений у незаконному збагаченні.

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Вищий антикорупційний суд України призначив розгляд справи народного депутата Андрія Клочка по суті. Про це повідомили у Transparency International Ukraine.

На підготовчому засіданні, що відбулося сьогодні, Клочка обвинувачено у незаконному збагаченні на суму понад 11 мільйонів гривень. Справа буде розглядатися одноособово.

Захисники Клочка під час засідання подали клопотання про витребування додаткової інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) у межах іншого кримінального провадження. Крім того, вони заявили про намір повторно подати клопотання про відвід судді, вказуючи на упередженість судді та перешкоди у реалізації права на захист. Попереднє клопотання про відвід суддя відхилив, не знайшовши належних підстав для його задоволення.

За версією обвинувачення, у період з 2020 по 2021 рік Клочко незаконно набув значну кількість майна, серед якого автомобілі Mercedes-Benz та Tesla, кілька земельних ділянок, а також квартири та житловий будинок. Більшість цього майна він оформив на близьких родичів — матір і сестру, хоча, за версією слідства, мав повний доступ до цих активів.

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