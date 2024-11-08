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Студенти Запорізького національного університету завітали до Запорізького окружного адміністративного суду

20:00, 8 листопада 2024
Майбутні правники отримали відповіді на усі запитання, які їх цікавили.
Студенти Запорізького національного університету завітали до Запорізького окружного адміністративного суду
Джерело фото: Запорізький окружний адміністративний суд
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7 листопада до Запорізького окружного адміністративного суду завітали студенти юридичного факультету Запорізького національного університету. Дана зустріч стала корисним доповненням до навчальної програми, що дозволило студентам закріпити наявні знання, отримані на лекційних заняттях.

Заступник керівника апарату суду Олена Дмух гостинно привітала студентів та провела ознайомчу екскурсію, розповіла про віхи становлення та розвитку адміністративної юстиції в Україні, історію створення Запорізького окружного адміністративного суду, про організацію роботи у суді, порядок надходження, реєстрації та розподілу справ. Під час візиту майбутні правники мали можливість ознайомитися із структурними підрозділами суду та отримати корисну й цікаву інформацію щодо діяльності судової установи.

Також майбутні юристи відвідали судове засідання, де спостерігали за розглядом адміністративної справи під головуванням судді, голови Запорізького ОАС Олега Прудивуса, який продемонстрував студентам, як на практиці реалізується принцип змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин справи.

Після екскурсії та відвідування судового засідання студентів привітали голова суду Олег Прудивус та заступник голови суду Ігор Садовий. Під час бесіди окрема увага була приділена висвітленню ролі адміністративної юстиції у розвитку суспільства, наведена структура судової влади України. Майбутні правники отримали відповіді на усі запитання, які їх цікавили.

На завершення зустрічі очільники суду побажали студентам успіхів у навчанні та значних досягнень у професійній діяльності, запросили до нових зустрічей, в тому числі як майбутніх працівників.

Нагадаємо, незважаючи на численні масовані удари ворога суд продовжує роботу та просвітницьку діяльність.

Згідно з даними звіту «Базові показники роботи суду» в 2023 році відсоток розгляду справ складає – 98,9%, що очевидно свідчить про високий рівень ефективності здійснюваного Запорізьким окружним адміністративним судом судочинства у відповідній сфері правовідносин.

Джерело фото: Запорізький окружний адміністративний суд

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суд Запоріжжя

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Студенти Запорізького національного університету завітали до Запорізького окружного адміністративного суду

Майбутні правники отримали відповіді на усі запитання, які їх цікавили.

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