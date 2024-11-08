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В НАТО засудили підтримку КНДР війни росії проти України

19:48, 8 листопада 2024
НАТО засуджує співпрацю КНДР з рф і закликає до повернення до резолюцій ООН.
В НАТО засудили підтримку КНДР війни росії проти України
Джерело фото: NATO
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Країни НАТО виступили із рішучим засудженням співпраці між росією та Північною Кореєю, назвавши це «небезпечним розширенням» агресії рф проти України. У заяві альянсу наголошується, що КНДР не тільки постачає росії мільйони одиниць боєприпасів та балістичних ракет, а й планує розгортання своїх бойових підрозділів на підтримку російських сил, що ще більше ускладнює ситуацію в Україні.

У НАТО підкреслили, що поглиблення військової співпраці між цими країнами негативно впливає на євроатлантичну безпеку та порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН.

«Це особливо кричуще порушення, враховуючи статус росії як постійного члена Ради Безпеки ООН. Ми закликаємо росію повернутися до дотримання цих резолюцій і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань», – йдеться в заяві.

У заяві також відзначається, що заява рф про те, що питання ядерного роззброєння КНДР «не обговорюється», є неприйнятною та підриває глобальний режим нерозповсюдження. НАТО висловило занепокоєння тим, що така позиція росії загострює напруженість у регіоні та сприяє подальшій дестабілізації.

Альянс запевнив, що продовжить підтримку України та співпрацюватиме зі своїми партнерами, включаючи країни Індо-Тихоокеанського регіону, для забезпечення миру і стабільності. НАТО та його партнери залишаються рішучими у наданні всебічної допомоги Україні, щоб вона могла реалізувати своє право на самооборону і захистити суверенітет. Заяву підтримали також Австралія, Японія, Нова Зеландія, Південна Корея та Україна.

«Союзники і партнери продовжують нарощувати життєво важливу політичну, військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу, оскільки Україна реалізує своє невід'ємне право на самооборону, закріплене в статті 51 Статуту ООН. Союзники сповнені рішучості підтримати Україну у створенні сил, здатних відбити російську агресію, згідно з обіцянкою довгострокової безпекової допомоги для України», – йдеться в заяві, до якої долучаються Австралія, Японія, Нова Зеландія, Республіка Корея та Україна.

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НАТО війна КНДР

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