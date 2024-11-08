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В НАТО осудили поддержку КНДР войны россии против Украины

19:48, 8 ноября 2024
НАТО осуждает сотрудничество КНДР с рф и призывает к возвращению к резолюциям ООН.
В НАТО осудили поддержку КНДР войны россии против Украины
Источник фото: NATO
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Страны НАТО выступили с решительным осуждением сотрудничества между россией и Северной Кореей, назвав это «опасным расширением» агрессии рф против Украины. В заявлении альянса отмечается, что КНДР не только поставляет россии миллионы единиц боеприпасов и баллистических ракет, но и планирует развертывание своих боевых подразделений в поддержку российских сил, что еще больше осложняет ситуацию в Украине.

В НАТО подчеркнули, что углубление военного сотрудничества между этими странами негативно влияет на евроатлантическую безопасность и нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

«Это особенно вопиющее нарушение, учитывая статус россии как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Мы призываем россию вернуться к соблюдению этих резолюций и соблюдать свои международные обязательства», - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что заявление рф о том, что вопрос ядерного разоружения КНДР «не обсуждается», является неприемлемым и подрывает глобальный режим нераспространения. НАТО выразило обеспокоенность тем, что такая позиция россии обостряет напряженность в регионе и способствует дальнейшей дестабилизации.

Альянс заверил, что продолжит поддержку Украины и будет сотрудничать со своими партнерами, включая страны Индо-Тихоокеанского региона, для обеспечения мира и стабильности. НАТО и его партнеры остаются решительными в предоставлении всесторонней помощи Украине, чтобы она могла реализовать свое право на самооборону и защитить суверенитет. Заявление поддержали также Австралия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея и Украина.

«Союзники и партнеры продолжают наращивать жизненно важную политическую, военную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь, поскольку Украина реализует свое неотъемлемое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН. Союзники полны решимости поддержать Украину в создании сил, способных отразить российскую агрессию, согласно обещанию долгосрочной безопасности помощи для Украины», - говорится в заявлении, к которому присоединяются Австралия, Япония, Новая Зеландия, Республика Корея и Украина.

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НАТО война КНДР

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