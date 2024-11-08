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Дело нардепа Дмитрия Исаенко о попытке завладения госземлей передано в суд

19:41, 8 ноября 2024
САП направила в суд дело нардепа о попытке незаконного завладения госземлей.
Дело нардепа Дмитрия Исаенко о попытке завладения госземлей передано в суд
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В суд направлено дело в отношении народного депутата Дмитрия Исаенко, который пытался завладеть земельным участком государственного предприятия «Госстройкомбинат». В 2023 году Исаенко вышел из фракции ОПЗЖ, и прокуратура прямо не называет его имени, однако детали дела указывают на него. Прокуратура не называет имени народного депутата, однако, как пишут СМИ, речь идет именно о Дмитрии Исаенко.

По информации САП, в 2020 году Исаенко, действуя в сговоре с руководителем «Госстройкомбината» и Управлением делами Аппарата Верховной Рады, пытался незаконно выставить на аукцион земельный участок, который находится в пользовании госпредприятия. Победителем аукциона стала компания, связанная с депутатом. Заключив инвестиционный договор, злоумышленники оценили долевое участие госпредприятия в 300 млн грн, хотя реальная стоимость участка превышала 525 млн грн. Планировалось построить на этой территории жилой комплекс.

Когда началось расследование, фигуранты пытались избежать ответственности, даже планируя обратиться в прокуратуру с заявлением, чтобы снять обвинения. Сейчас бывший руководитель Управления делами Верховной Рады находится в розыске, а другой подозреваемый признал вину и заключил сделку со следствием.

Ранее Апелляционная палата ВАКС увеличила залог нардепу Дмитрию Исаенко до 26,84 млн грн.

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суд САП

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