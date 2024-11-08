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Правительство одобрило ко второму чтению проект бюджета на 2025 год – оборона остается главным приоритетом

19:11, 8 ноября 2024
Бюджет-2025: 2,2 трлн грн на защиту страны и дополнительные 24 млрд грн на образование.
Правительство одобрило ко второму чтению проект бюджета на 2025 год – оборона остается главным приоритетом
Источник фото: kmu.gov.ua
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Кабинет Министров Украины утвердил ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2025 год, сохраняя приоритетные расходы на оборону и безопасность страны. На эти цели планируется выделить 2 трлн 225 млрд гривен, которые будут направлены на поддержку сил обороны, закупку нового оружия, дронов и техники, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В бюджете также предусмотрены увеличенные расходы на образование, медицину и поддержку ветеранов:

  • На образование дополнительно выделят 24 млрд грн, из которых 12 млрд пойдут на доплаты учителям, а остальные - на инвестиционные проекты в образовательной сфере.
  • На медицину планируют выделить дополнительные 6,3 млрд грн.
  • На поддержку ветеранов предусмотрено 5 млрд грн.

Финансирование Дорожного фонда в 2025 году не предусмотрено, однако 12,6 млрд грн направят на ремонт важных для обороны участков. Также запланировано полное финансирование программы еВідновлення.

Этот бюджет призван обеспечить Украину необходимыми ресурсами для поддержания обороноспособности, социальной сферы и экономической стабильности, которые являются ключевыми для преодоления текущих вызовов.

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Кабинет Министров Украины оборона госбюджет

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