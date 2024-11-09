Во Львове 14-летнюю девушку второй раз за год госпитализировали из-за курения вейпа

14-летнюю девушку госпитализировали с дыхательной недостаточностью.

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Во Львове 14-летнюю девочку госпитализировали после тяжелой реакции на курение электронных сигарет. Это уже вторая госпитализация подростка за год по той же причине, сообщает Центр детской медицины больницы «Охматдет».

Девочка жаловалась на одышку и затрудненное дыхание после курения вейпа. Первую помощь ей оказали в местной больнице, а затем доставили во львовский центр, где врачи установили, что ее состояние связано с аллергией, которая вызывает тяжелую реакцию на электронные сигареты.

«Без внешних раздражителей, то есть курения электронных сигарет, такой реакции могло бы и не быть. Однако на фоне курения у нее очень быстро развиваются признаки дыхательной недостаточности», - пояснила аллерголог Руслана Проць.

В прошлом году девушка уже попадала в больницу с аналогичными симптомами и нуждалась в кислородной терапии. Врачи тогда предупредили, что курение вейпа грозит ей развитием бронхиальной астмы и хронического обструктивного заболевания легких, что может привести к постоянной одышке, ограничениям в физических нагрузках и серьезному ухудшению качества жизни.

«Мы объяснили девушке и ее родителям, что курение электронных сигарет опасно для здоровья. В случае Марии (имя изменено - ред.) ей категорически надо отказаться от вейпа. К сожалению, после выписки девушка продолжила это делать, хотя уверяет нас, что редко. Однако динамика ее состояния свидетельствует, что это случается таки часто», - отметили в центре.

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