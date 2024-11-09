У Львові 14-річну дівчину вдруге за рік госпіталізували через куріння вейпу

14-річну дівчину госпіталізували з дихальною недостатністю.

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У Львові 14-річну дівчинку госпіталізували після важкої реакції на куріння електронних сигарет. Це вже друга госпіталізація підлітка за рік з тієї ж причини, повідомляє Центр дитячої медицини лікарні «Охматдит».

Дівчинка скаржилася на задишку та утруднене дихання після куріння вейпу. Першу допомогу їй надали у місцевій лікарні, а згодом доставили до львівського центру, де лікарі встановили, що її стан пов’язаний з алергією, яка викликає важку реакцію на електронні сигарети.

«Без зовнішніх подразників, тобто куріння електронних сигарет, такої реакції могло б і не бути. Однак на тлі куріння у неї дуже швидко розвиваються ознаки дихальної недостатності», — пояснила алергологиня Руслана Проць.

Торік дівчина вже потрапляла до лікарні з аналогічними симптомами та потребувала кисневої терапії. Лікарі тоді попередили, що куріння вейпу загрожує їй розвитком бронхіальної астми і хронічного обструктивного захворювання легень, що може призвести до постійної задишки, обмежень у фізичних навантаженнях і серйозного погіршення якості життя.

«Ми пояснили дівчині та її батькам, що куріння електронних сигарет є небезпечним для здоров’я. У випадку Марії (ім’я змінене — ред.) їй категорично треба відмовитись від вейпу. На жаль, після виписки дівчина продовжила це робити, хоча запевняє нас, що рідко. Проте динаміка її стану свідчить, що це трапляється таки часто», — зазначили у центрі.

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