«Тил і фронт мають діяти злагоджено», – Олена Шуляк про проблему бронювання працівників

За словами Олени Шуляк, бронювання працівників – це топ-проблема для бізнесу.

Фото: ukranews.com

Народний депутат Олена Шуляк назвала питання бронювання ключових працівників однією з головних проблем для бізнесу під час війни. Вона підкреслила, що в умовах війни «тил і фронт мають діяти злагоджено як єдиний механізм». Однак, замість цього часто мобілізують спеціалістів із оборонної, енергетичної галузей та критично важливих підприємств, що шкодить економіці і не завжди ефективно допомагає армії.

«Потрібно, щоб Міністерство економіки детально, глибоко входило в кожну галузь, розуміло, яке підтприємство є критичним, наскільки критичним, і займалося там відповідним бронюванням. Можна 100 разів сказати: «Давайте ми навчимо жінок, пересадимо їх в ескалатори чи бульдозери, навчимо їх іншим професійним речам», але скільки разів не скажеш, від цього працівників більше не стає», — зазначила Шуляк. Вона також зазначила, що спроби навчити жінок заміщувати чоловіків на виробництві не вирішують проблему нестачі працівників.

Відсутність прозорих умов для бронювання спричиняє корупційні ризики та знижує довіру до мобілізаційних процесів. За словами Шуляк, суспільство потребує справедливих правил, що забезпечать баланс між потребами армії та економіки.

«В суспільстві на справедливість величезний запит. Не можна так, що одні будуть мобілізовані, інші, хто заплатить, будуть немобілізовані. Повинна бути зрозуміла, чітка система правил», – додала вона.

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